Ливийский форум политдиалога возобновится через неделю

Участники межливийского форума политического диалога в Тунисе договорились продолжить переговоры через неделю в онлайн-формате. Об этом заявила и.о. спецпредставителя генсека ООН по Ливии Стефани Уильямс, передает РИА «Новости».

«Участники договорились вновь собраться через неделю с помощью видеоконференции. На следующем заседании они достигнут согласия по механизму выбора членов исполнительной власти», — заявила Уильямс.

Уильямс попросила участников переговоров выбрать добровольцев для формирования юридического комитета для обсуждения конституционных оснований для выборов в стране.

По ее словам, наметился «чрезвычайно хороший» прогресс в переговорах, при этом сторонам потребуется сделать некоторые уступки. Она напомнила, что делегаты выбрали 24 декабря 2021 года датой для проведения всеобщих выборов в стране.

Она отметила, что «десятилетний конфликт нельзя разрешить за одну неделю».

Согласно плану миссии ООН, этот форум должен завершиться выбором членов нового президентского совета и правительства Ливии. Кроме того, после одобрения состава правительства со стороны Палаты представителей Ливии и Высшего государственного совета в стране в соответствии с планом начнется переходный период. Он не должен превысить 18 месяцев. После переходного периода в Ливии должны пройти выборы.

В Ливии продолжается противостояние между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем и «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахманом ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

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