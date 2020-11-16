СМИ: Трамп планирует принять новые жесткие меры против Китая

Президент США Дональд Трамп планирует принять новые жесткие меры против Китая. Об этом сообщает Axios со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации.

Администрация Трампа планирует ввести санкции или ограничить торговлю с большим количеством китайских компаний, государственных структур и чиновников за предполагаемое соучастие в нарушениях прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и Гонконге, а также в связи с угрозами национальной безопасности США.

Отмечается, что высокопоставленные чиновники администрации Трампа обсуждают расширение списка китайских компаний, которые, как считает Минобороны США, имеют связи с китайскими военными.

Между тем, собеседники портала предупредили, что не стоит ждать новых шагов администрации в отношении Тайваня или дополнительного закрытия китайских консульств в США.

Как сообщили источники, Трамп намерен предпринять данные меры, чтобы сделать политически неприемлемым для администрации Джо Байдена изменение курса в отношении Китая, если победа на состоявшихся 3 ноября президентских выборах будет отдана кандидату от Демократической партии.

«Если Пекин не изменит курс и не станет ответственным игроком на мировой арене, будущие президенты США сочтут самоубийственным с политической точки зрения отмену исторических действий президента Трампа», — заявил представитель Совета национальной безопасности Джон Эллиот.

По данным Axios, директор Нацразведки США Джон Рэтклифф в ближайшее время должен представить информацию о «злонамеренных действиях» КНР в Соединенных Штатах.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В штабе Байдена прокомментировали слова Трампа о выборах

— Штаб Байдена ожидает получить одобрение на переход власти на следующей неделе

— Трамп анонсировал «большие иски» против выборов 2020 года