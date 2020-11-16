Трамп анонсировал «большие иски» против выборов 2020 года

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует подать «большие иски», которые покажут неконституционность выборов 2020 года. Об этом президент написал у себя в Twitter.

«Многие судебные дела, которые возбуждаются по всей стране, - это не наши дела, а дела людей, которые видели ужасные злоупотребления. Наши большие иски, показывающие неконституционность выборов 2020 года и возмущение тем, что было сделано для изменения исхода, скоро будут поданы! » — сообщил Трамп.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

«Не признаю поражение»: Трамп возмущен заявлениями о победе Байдена

В штабе Байдена прокомментировали слова Трампа о выборах

Штаб Байдена ожидает получить одобрение на переход власти на следующей неделе