Штаб Байдена ожидает получить одобрение на переход власти на следующей неделе

Помощник демократа Джо Байдена Рон Клайн, которого политик намерен сделать руководителем аппарата Белого дома, заявил, что в штабе ожидают получения одобрения на переход власти. Об этом он заявил в интервью NBC.

Он отметил, что разрешение должна согласовать Администрация общих служб США (GSA) на следующей неделе.

«Что мы действительно хотим увидеть на следующей неделе... это чтобы Администрация общих служб США опубликовала оценку», — подчеркнул Клайн.

Глава GSA Эмили Мерфи, которая была назначена действующим президентом США Дональдом Трампом, не подписывает документы, обеспечивающие передачу власти и выделение для этого $6 млн.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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