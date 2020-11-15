Трамп заявил, что в Вашингтоне его пришли поддержать сотни тысяч сторонников

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что сотни тысяч человек вышли на улицы Вашингтона выступить против махинаций на выборах. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Сотни тысяч людей выказывают свою поддержку в Вашингтоне. Они не потерпят подтасованные и коррупционные выборы», — написал политик.

Он также в очередной раз раскритиковал американские СМИ, заявив, что они отправляют репортеров на «почти пустые улицы» и не освещают митинг в его поддержку должным образом.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

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