Трамп призвал остановить пересчет голосов в Джорджии и начать сверку подписей

Действующий президент США Дональд Трамп потребовал остановить проводимый вручную пересчет голосов в «колеблющемся» штате Джорджия до тех пор, пока комиссии не начнут сверять подписи на отправленных по почте бюллетенях с теми, которые американцы оставили при регистрации на выборы. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

«Ручной пересчет голосов, который идет в Джорджии — это пустая трата времени. Они не показывают совпадающие подписи. Нужно прекратить этот подсчет до тех пор, пока они не позволят сверять подписи», — призвал Трамп.

Он добавил, что избиркомы не должны позволить «украсть» его победу на выборах у «левых демократов».

Ранее в Джорджии приняли решение посчитать голоса избирателей в ручном режиме. Штат приносит победителю 16 голосов выборщиков.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

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