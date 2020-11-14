Алиев заверил Путина в соблюдении прав и свобод всех религий

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным подчеркнул, что в Азербайджане соблюдаются права и свободы всех народов и религий.

«Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан - многонациональное и многоконфессиональное государство, в котором полностью гарантируются права и свободы всех народов и религий», – указано в сообщении пресс-службы азербайджанского лидера.

Алиев заверил, что христианские храмы на территориях Нагорного Карабаха, возвращенных под контроль Баку, будут должным образом охраняться государством. При этом проживающие на азербайджанской территории христиане смогут пользоваться святынями, добавил глава государства.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские военные были направлены в регион с миротворческой миссией.

В соответствии с соглашением, Агдамский район НКР будет возвращен под контроль Азербайджана до 20 ноября. До 15 ноября Армения передает Кельбаджарский район, а к 1 декабря — Лачинский район.

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