Тихановская призвала ЕС к расширению санкций против бизнеса, поддерживающего Лукашенко

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала ЕС к расширению санкций против бизнеса, поддерживающего президента страны Александра Лукашенко. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Индивидуальные санкции против граждан Беларуси, причастных к фальсификациям на выборах и политическим репрессиям, стали важным первым шагом ЕС. Этот список следует расширить и рассмотреть вопрос о санкциях против бизнеса, поддерживающего режим», — заявила Тихановская.

В частности, она призвала Национальный банк Латвии остановить сотрудничество с «Беларусбанком» и «Белагропромбанком», а также ввести санкции против госпредприятий, которые увольняют бастующих работников, пересмотреть контракты о закупках нефтепродуктов и металлопродукции, лесной и деревообрабатывающей промышленности и алкоголя из Белоруссии.

Президент Латвии Эгил Левитс, в свою очередь, также высказался за расширение санкционного списка на уровне ЕС.

Ранее стало известно, что в больнице скончался 31-летний житель Минска Роман Бондаренко. Он был избит сотрудниками правоохранительных органов на «Площади Перемен».

Протесты в Белоруссии продолжаются четвертый месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

С 26 октября Тихановская объявила в стране общенациональную забастовку.

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