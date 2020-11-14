Экс-глава СНБ Армении задержан по подозрению в подготовке убийства Пашиняна

Бывший глава Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян задержан, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на адвоката Лусине Саакян.

По словам представителя защиты, Ванецян подозревается в подготовке убийства премьер-министра страны Никола Пашиняна и узурпации власти.

Ванецян был назначен главой Службы нацбезопасности в 2018 году, однако в сентябре 2019 года он покинул свой пост, выступив с критикой властей. В настоящее время он является лидером партии «Отечество».

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