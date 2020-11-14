Власти Грузии против проведения повторных парламентских выборов

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» не рассматривает возможность проведения повторных выборов в парламент по требованию оппозиционных партий, заявил генеральный секретарь политического объединения Каха Каладзе. Его слова приводит РИА «Новости».

По словам Каладзе, правящая партия «не рассматривает то, чтобы поставить под сомнение выраженную свободную волю грузинского народа». Генсек «Грузинской мечты» призывал уважать каждого избирателя и каждый голос.

31 октября в Грузии прошли парламентские выборы, по результатам которых победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», набравшая 48,15% голосов. После этого в стране начались протесты. Прошедшие в парламент оппозиционные партии отказались от мандатов и требуют повторных выборов.

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