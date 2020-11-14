Постпред РФ в ОЗХО оценил ситуацию с Навальным

Постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин сообщил, что Россия предлагает разобраться в ситуации с блогером Алексеем Навальным с участием экспертов, однако Германия отказывается от сотрудничества, передает RT.

Он отметил, что российская сторона предлагает ФРГ «спокойно, профессионально во всем разбираться».

Постпред России в ОЗХО считает необходимым собраться экспертам, врачам и химикам и установить, что случилось с Навальным.

«К сожалению, нас не слышат, наши немецкие коллеги отказываются идти на сотрудничество. Вместо ответов на запросы по правовой помощи дают отписки или задают встречные вопросы — и получается действительно такая тупиковая ситуация», — сказал Шульгин.

20 августа Навального доставили в больницу в Омске, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Затем Навального перевезли в Германию, он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила. Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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