Лукашенко поручил расследовать гибель минчанина Бондаренко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил провести объективное расследование обстоятельств смерти минчанина Романа Бондаренко, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Глава государства рассказал, что он позвонил генеральному прокурору с поручением взять это дело на особый контроль.

Лукашенко также выразил соболезнования родным погибшего.

«Когда человек уходит из жизни — это плохо. Тем более молодой человек», — сказал он.

Он также заявил, что властям не была нужна смерть оппозиционера и призвал не делать политику на гибели людей.

Ранее стало известно, что 31-летний житель Минска Роман Бондаренко скончался в больнице после того, как был избит сотрудниками правоохранительных органов на «Площади Перемен».

Протесты в Белоруссии продолжаются третий месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.