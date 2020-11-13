Лукашенко назвал коронавирус ширмой, за которой пытаются переделить мир
Анна Светлова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал коронавирус ширмой, за которой глобальные игроки пытаются переделить мир, передает ТАСС.
«Коронавирус - лишь повод, ширма, под которой глобальные игроки пытаются переделить мир на свой манер. Понятно, что у них есть планы и на постсоветском пространстве, в том числе и на Белоруссию», — сказал белорусский лидер.
Ранее глава государства заявил, что власти республики постараются сохранить нынешний уровень жизни, несмотря на экономические сложности, которые возникли из-за пандемии коронавируса.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Лукашенко рассказал, сколько стоит лечение от COVID-19
— Число умерших от COVID-19 в Белоруссии превысило 1000 человек