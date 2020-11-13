Лукашенко назвал коронавирус ширмой, за которой пытаются переделить мир

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал коронавирус ширмой, за которой глобальные игроки пытаются переделить мир, передает ТАСС.

«Коронавирус - лишь повод, ширма, под которой глобальные игроки пытаются переделить мир на свой манер. Понятно, что у них есть планы и на постсоветском пространстве, в том числе и на Белоруссию», — сказал белорусский лидер.

Ранее глава государства заявил, что власти республики постараются сохранить нынешний уровень жизни, несмотря на экономические сложности, которые возникли из-за пандемии коронавируса.

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