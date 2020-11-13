Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, какой президент США импонировал бы Кремлю.

Он еще раз повторил, что Россия готова работать с любым президентом, которого выберут американцы. Также Песков напомнил, что об этом заявлял и глава государства Владимир Путин.

«Конечно, нам импонировал бы президент, который захочет как-то реанимировать наши двусторонние отношения», — уточнил представитель Кремля в интервью «RT».

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

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