NYT: Трамп серьезно рассматривает выдвижение на следующих выборах
Действующий президент США Дональд Трамп «серьезно рассматривает» возможность выдвижения на выборах главы государства в 2024 году, сообщает The New York Times со ссылкой на информированные источники.
Трамп может объявить о своем намерении баллотироваться после того, как штаты окончательно подтвердят победу кандидата демократов Джо Байдена на текущих выборах, указано в сообщении. При этом источники отмечают, что действующий президент сохранит широкую поддержку среди республиканцев.
3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.
7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.
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