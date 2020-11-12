Путин провел разговор с и.о. президента Киргизии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с и. о. президента, премьер-министром Киргизии Садыром Жапаровым. Диалог состоялся по инициативе киргизской стороны, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе беседы были обсуждены состояние и перспективы российско-киргизских отношений.

»Садыр Жапаров информировал о развитии ситуации в Республике с учетом событий, произошедших после октябрьских парламентских выборов», — говорится в сообщении.

Путин, в свою очередь, выразил надежду на стабилизацию обстановки в Киргизии и скорейшее урегулирование внутриполитических проблем.

Также главы государств затронули ряд вопросов о двустороннем сотрудничестве в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также в совместном противодействии коронавирусу.

5 октября в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, прошедших 4 октября. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов. 9 октября беспорядки в Бишкеке возобновились. После добровольной отставки президента Сооронбая Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась. Полномочия главы государства перешли к Жапарову. Досрочные президентские выборы в Киргизии должны состояться 10 января 2021 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Бишкек поблагодарил Москву за вклад в стабилизацию в республике

— ЦИК Киргизии назначил президентские выборы на 10 января

— Полномочия президента Киргизии перейдут к спикеру парламента