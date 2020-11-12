СМИ узнало о планах Трампа по «разгрому» Fox News

Действующий президент США Дональд Трамп намерен создать собственное СМИ, чтобы таким способом отомстить телеканалу Fox News за заявления о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах главы государства. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник.

Собеседник уточнил, что политик намерен создать онлайн-издание, поскольку запуск кабельного телеканала требует крупных финансовых затрат. Он добавил, что СМИ Трампа может быть доступно по месячной подписке.

«Он хочет разгромить Fox, в этом нет никаких сомнений», — подчеркнул источник.

Он добавил, что критике Fox News Трамп намерен уделить «много времени».

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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