Трамп возмущен долгим подсчетом голосов в штате Северная Каролина

Действующий президент США Дональд Трамп выразил недовольство из-за продолжительного подсчета бюллетеней избирателей на участках в Северной Каролине. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, на процедуру подсчета голосов в Пенсильвании и Мичигане не были допущены наблюдатели от Республиканской партии. Американский лидер назвал это незаконным.

«Это заняло достаточно времени! Чем так долго занимаются в Северной Каролине? Они ищут больше бюллетеней, чтобы закрепить (победу кандидата от демократов Джо Байдена. — «Газеты.Ru») и здесь?» — написал Трамп.

Глава Белого дома выразил уверенность в том, что в этом штате победа будет за ним благодаря объявленному ранее пересчету голосов в Джорджии.

Социальная сеть Twitter пометила данную публикацию политика как содержащую спорную информацию.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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