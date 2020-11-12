Вице-президент Венесуэлы находится в Москве

Исполнительный вице-президент, министр экономики, финансов и внешней торговли Венесуэлы Дельси Родригес находится в Москве с официальным визитом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство республики в России.

«Подтверждаем, что она уже находится в Москве», — заявили в диппредставительстве.

Как сообщает «Интерфакс», Родригес примет участие во встрече предпринимателей высокого уровня.

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