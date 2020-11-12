Российская делегация посетит Турцию 13 ноября для обсуждения ситуации в Карабахе

Российская делегация прибудет в Турцию 13 ноября для переговоров относительно создания совместного наблюдательного центра в Нагорном Карабахе. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Баку, передает телеканал NTV.

«Мы считаем значимой позицию России по Нагорному Карабаху. В пятницу в Турцию прибудет делегация из России для обсуждения деталей создания совместного наблюдательного центра по Карабаху», — сказал турецкий министр.

Как уточнил Чавушоглу, после визита делегации из России Анкара вновь переведет переговоры с азербайджанской стороной.

По его словам, местоположение российско-турецкого центра в Карабахе будет определено в контакте с властями Азербайджана.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в карабахский регион.

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