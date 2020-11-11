Эрдоган: Россия и Турция подписали протокол о совместном центре в Карабахе

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Москва и Анкара подписали протокол о создании совместного центра, который будет следить за соблюдением режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, сообщает Anadolu в Twitter.

«В среду утром подписан протокол по совместному турецко-российскому центру контроля и мониторинга режима прекращения огня в Карабахе», — цитирует агентство слова турецкого лидера.

Anadolu также сообщило, что Эрдоган ожидает скорого прибытия российской делегации в Турцию для продолжения переговоров.

Ранее стало известно, что Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры по Карабаху.

До этого главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.