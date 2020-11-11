Оппозиция Армении объявила о парламентском кризисе

Оппозиция в Армении считает парламентским кризисом провал заседания по отставке премьер-министра страны Никола Пашиняна, заявил представитель совета, секретарь партии «Процветающая Армения» Арман Абовян. Об этом пишет ТАСС.

«Кворум не собрался, заседание совета парламента не состоялось. Это означает, что в стране парламентский кризис», — сказал Абовян.

Он подчеркнул, что оппозиция продолжит борьбу конституционными способами.

Ранее протестующие выдвинули ультиматум премьер-министру Армении Николу Пашиняну, который подписал мирное согласие по непризнанному Нагорному Карабаху. Оппозиция требует от политика ухода в отставку.

До этого главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. После подписания документа в Ереване начались протесты.

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