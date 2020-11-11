Отрыв Байдена от Трампа увеличился до 5 миллионов голосов
Отрыв кандидата от демократов Джо Байдена от действующего главы США Дональда Трампа увеличился до пяти миллионов голосов, пишет РИА «Новости».
Отмечается, что за Байдена проголосовали около 77 миллионов американцев, а за Трампа — примерно 72 миллиона.
3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.
7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.
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