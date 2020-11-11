Грызлов: предложения Киева по Донбассу противоречат Минским соглашениям

Вариант дорожной карты по урегулированию ситуации в Донбассе, который представил Киев, полностью противоречит Минским соглашениям. Об этом заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов, передает РИА «Новости».

«Представленные Украиной предложения полностью противоречат минским соглашениям и «нормандским» обещаниям Украины. Это не проект совместных действий, это проект, направленный на ревизию минских соглашений», — заявил Грызлов.

Он добавил, что проект Киева является имитацией переговорного процесса, целью которого является созыв очередного саммита «нормандского формата».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Киев протестует против указа Путина о документах жителей ДНР и ЛНР

— Возвращение Крыма на Украине считают «легкой» задачей

— Украина предложит подготовить новый документ для урегулирования в Донбассе