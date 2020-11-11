Оппозиции Армении не удалось провести отставку Пашиняна через парламент
Внеочередное заседание парламента Армении по отставке премьер-министра Никола Пашиняна не состоялось, сообщила оппозиционный депутат парламента Наира Зограбян. Об этом пишет «Интерфакс».
«Заседание парламента не состоялось, поскольку не был обеспечен кворум», — сказала Зограбян.
Она добавила, что на заседание пришла только вице-спикер парламента Лена Назарян. Другие депутаты от правящей фракции не явились.
Ранее протестующие выдвинули ультиматум премьер-министру Армении Николу Пашиняну, который подписал мирное согласие по непризнанному Нагорному Карабаху. Оппозиция требует от политика ухода в отставку.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. После подписания документа в Ереване начались протесты.
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