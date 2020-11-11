Армянская оппозиция собрала подписи, чтобы созвать парламент
Лидер армянской оппозиционной фракции «Светлая Армения» Эдмон Маркуян сообщил, что удалось собрать нужное число подписей для созыва внеочередного заседания парламента. Об этом пишет РИА «Новости».
Заседание пройдет в 20.00 по местному времени (19.00 мск).
Ранее протестующие выдвинули ультиматум премьер-министру Армении Николу Пашиняну, который подписал мирное согласие по непризнанному Нагорному Карабаху. Оппозиция требует от политика ухода в отставку.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. После подписания документа в Ереване начались протесты.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Власти Армении заявляют, что не допустят государственного переворота
— В Ереване полиция освободила всех задержанных на оппозиционной акции
— Армянская оппозиция потребовала отставки Пашиняна до полуночи