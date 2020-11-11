Армянская оппозиция потребовала отставки Пашиняна до полуночи

Оппозиция Армении потребовала, чтобы премьер-министр страны Никол Пашинян подал в отставку до 24.00 (23.00 мск), передает ТАСС.

По мнению оппозиционеров, если он не согласится покинуть пост, то такое решение должен принять парламент.

«Мы будем ждать до 24.00, и если не будет отставки, то мы после полуночи созовем пресс-конференцию и представим наши дальнейшие шаги», — заявил представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

Он подчеркнул, что Пашнян в любой случае должен уйти в отставку.

Ранее стало известно, что в центре Еревана, где проходит митинг 17 оппозиционных партий, начались стычки оппозиционеров с полицией.

Протесты в Армении начались после совместного заявления глав России, Армении и Азербайджана о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября.