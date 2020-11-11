Власти Армении заявляют, что не допустят государственного переворота

Руководитель аппарата премьер-министра Армении Эдуард Агаджанян заявил, что правительство примет все предусмотренные законом меры, чтобы не допустить государственного переворота.

«Мы не позволим преступным элементам захватить власть, и применим для этого все предусмотренные законом меры. Не сомневайтесь», — написал он на своей странице в Facebook.

Премьер добавил, что власти не позволят «некоторым подозрительным элементам» воспользоваться моментом и выдвинуть «реваншистские повестки, исходящие из узких личных интересов».

В Ереване проходит многотысячный митинг оппозиционных партий, они требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. После подписания документа в Ереване начались протесты.

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