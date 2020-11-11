Оппозиция выдвинула ультиматум Пашиняну

Армянская оппозиция выдвинула ультиматум премьер-министру Николу Пашиняну с требованием уйти в отставку до полуночи (1.00 мск), пишет РИА «Новости».

«Мы требуем, чтобы Пашинян до 24.00 подал в отставку. Если нет, то соответствующее решение должен принять парламент страны. Мы будем ждать до 24.00, и если не будет отставки, то мы в после полуночи созовем пресс-конференцию и представим наши дальнейшие шаги. В любом случае, Пашинян должен уйти», — приводятся слова представителя партии «Дашнакцутюн» Ишхана Сагателяна.

Протестующие продолжают акцию у парламента, перекрыв центральный проспект Баграмяна. Силовики оцепили здание.

«Мы требуем, чтобы Пашинян до 24:00 подал в отставку. Если нет, то соответствующее решение должен принять парламент страны. Мы будем ждать до 24:00, и если не будет отставки, то мы в после полуночи созовем пресс-конференцию и представим наши дальнейшие шаги. В любом случае, Пашинян должен уйти»

Оппозиция второй день требует отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, который подписал новое мирное соглашение по Карабаху.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. После подписания документа в Ереване начались протесты.

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