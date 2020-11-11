Эрдоган сообщил о подписании турецко-российского протокола по центру контроля за прекращением огня в Карабахе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что утром 11 ноября был подписан российско-турецкий протокол по совместному центру по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Об этом информирует агентство Anadole в Twitter.

«В среду утром подписан протокол по совместному турецко-российскому центру контроля и мониторинга режима прекращения огня в Карабахе», — приводит слова турецкого лидера агентство.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в карабахский регион. Азербайджанский лидер ИльхамАлиев, в свою очередь, заявил, что в карабахский регион прибудут и турецкие миротворцы, об этом в соглашении упомянуто не было. После подписания соответствующего документа в Ереване недовольные соглашением люди ворвались в здание правительства страны.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Российские миротворцы взяли под контроль Лачинский коридор

— В Кремле рассказали о взаимодействии с Турцией по Карабаху

— Оппозиция Армении объявила о создании комитета национального спасения