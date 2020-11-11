Минюст США проследит за законностью иностранных контактов окружения Байдена

Глава госдепа США Майк Помпео заявил, что американский минюст проследит за контактами кандидата на пост главы государства от Демократической партии Джо Байдена и его окружения с другими странами. Об этом он заявил в эфире Fox News.

По его словам, министерство будет проверять законность иностранных контактов политика.

Госсекретарь отметил, что ряд лиц администрации бывшего президента США Барака Обамы «показывал активность на международной арене» и после окончания президентского срока, что «не соответствовало» политике главы Белого дома Дональда Трампа и «американским интересам».

«Я надеюсь, что никто из тех, кто проводит эти консультации (из окружения Байдена. — «Газеты.Ru»), не нарушает Закон Логана», — подчеркнул Помпео.

Закон Логана был принят в 1799 году. Документ запрещал гражданам США вести переговоры со странами, с которыми американская администрация имеет споры, без соответствующих полномочий.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Байден: ничто не остановит передачу власти

— RealClearPolitics забирал у Байдена «победу» на президентских выборах США

— Помпео напомнил, что подсчет голосов на выборах США еще не окончен