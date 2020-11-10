Главный прокурор Минюста США уволился после решения о проверках нарушений на выборах

Главный руководитель подразделения Минюста США по расследованию электоральных преступлений Ричард Пилджер подал в отставку. Он сделал это после того, как американский генпрокурор Уильям Барр поручил федеральным прокурорам изучить обвинения в фальсификациях на всеобщих выборах в США, которые прошли 3 ноября, передает CNN.

Сообщается, что в связи с этим Пилджер послал коллегам электронное письмо, в котором выразил протест против такого распоряжения генпрокурора.

В своем письме Барр указал, что Барр вводит «новую важную политику, которая отменяет 40-летнюю политику невмешательства в расследования фальсификации бюллетеней до того, как выборы будут сертифицированы».

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

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