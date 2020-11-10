Макрон призвал страны Европы дать общий ответ на террористическую угрозу

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны Европы объединиться, чтобы вместе противостоять террористической угрозе. Об этом пишет ТАСС.

«Это европейская реальность, и мы должны дать общий ответ на эту угрозу», — сказал Макрон.

16 октября злоумышленник обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Перед убийством в адрес учителя поступали угрозы. Нападавший был застрелен полицией. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар сообщил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.

29 октября около церкви Нотр-Дам во французской Ницце мужчина с ножом напал на людей, выкрикивая исламские религиозные лозунги. Полиция задержала его. Жертвами нападения стали три человека, в числе которых — христианский священник. Одна из жертв была обезглавлена. Количество раненых не уточняется. Делом занимается антитеррористический комитет французской прокуратуры. Позже в другом французском городе — Авиньон — мужчина с ножом пытался напасть на полицейских. Он был застрелен полицией.

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