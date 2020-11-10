Сестра Байдена уверена, что он станет баллотироваться на второй срок

Валери Оуэнс Байден, которая является сестрой объявившего о своей победе на президентских выборах в США демократа Джо Байдена, выразила уверенность, что ее 77-летний брат будет баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. Об этом она сказала в интервью порталу Axios.

Портал назвал женщину ближайшим политическим советником Байдена в течение 49 лет.

«Конечно. Абсолютно», — ответила Оуэнс Байден на вопрос журналиста, уверена ли она в планах Байдена баллотироваться на второй срок.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

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