Politico: 70% сторонников республиканцев не считают выборы в США честными

Президентские выборы в США не были честными и свободными, считают 70% сторонников Республиканской партии. Об этом свидетельствуют результаты опроса Politico и Morning Consult.

Так, до выборов 35% сторонников республиканцев ожидали, что выборы не будут справедливыми, после выборов недоверие к предварительным результатам высказывают уже 70% респондентов.

По результатам опроса, 78% республиканцев считают, что голосование по почте привело к широкому распространению фальсификации результатов голосования, а 72% уверены, что бюллетени были подделаны.

В частности, сторонники республиканской партии не доверяют результатам голосования в Пенсильвании (62% респондентов), Висконсине (55%), Неваде (54%), Джорджии (54%) и Аризоне (52%).

При этом лишь 38% респондентов полагают, что результаты выборов изменятся, 45% полагают, что это маловероятно.

Среди сторонников демократов, напротив, уровень доверия к избирательной системе возрос, в справедливости выборов уверены 90% респондентов, указано в сообщении.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

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