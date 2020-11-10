Госдума утвердила Новака на посту вице-премьера России
Анна Светлова
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Государственная дума утвердила Александра Новака на посту вице-премьера России. Об этом сообщает ТАСС.
9 ноября комитет Госдумы по энергетике проголосовал за соответствующую рекомендацию нижней палате парламента.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Александра Новака, занимающего до этого пост главы Минэнерго РФ, для назначения на пост вице-премьера. В качестве преемника Новака председатель правительства предложил кандидатуру гендиректора «Русгидро» Николая Шульгинова.
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