Госдума утвердила Новака на посту вице-премьера России

Государственная дума утвердила Александра Новака на посту вице-премьера России. Об этом сообщает ТАСС.

9 ноября комитет Госдумы по энергетике проголосовал за соответствующую рекомендацию нижней палате парламента.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Александра Новака, занимающего до этого пост главы Минэнерго РФ, для назначения на пост вице-премьера. В качестве преемника Новака председатель правительства предложил кандидатуру гендиректора «Русгидро» Николая Шульгинова.

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