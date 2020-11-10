Лукашенко: отказавшиеся создать профсоюзы предприятия будут закрыты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что все частные предприятия страны, которые откажутся создать профсоюзы, будут закрыты. Об этом сообщает ТАСС.

«Если только до конца года частные предприятия не создадут по вашим требованиям профсоюзные организации, эти частные предприятия будут ликвидированы. Вы должны внести эти предложения. Шутить мы не будем больше», — говорится в сообщении.

Ранее Лукашенко потребовал до конца года создать профсоюзы на всех частных предприятиях страны.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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