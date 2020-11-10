Путин: участились попытки вмешательства во внутренние дела Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите ШОС в режиме видеоконференции, заявил, что попытки прямого вмешательства извне во внутренние дела стран — участниц ШОС участились, это грубое нарушение суверенитета. Об этом сообщает ТАСС.

«Речь идет о грубом нарушении суверенитета, стремлении внести раскол в общество, изменить вектор развития государства, разорвать веками складывающиеся и уже сложившиеся политические, экономические и гуманитарные связи», — сказал Путин.

При этом он добавил, что под таким ударом оказалась и Белоруссия, являющаяся наблюдателем в ШОС.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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