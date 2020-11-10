Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не хочет оценивать протесты в Армении.

«Мы не хотели бы их оценивать. Мы знаем, что Пашинян прикладывает изрядные усилия, чтобы объяснить суть и смысл этих договоренностей. Мы надеемся, что эти объяснения будут должным образом восприняты», — сказал Песков.

Как сообщалось, в Ереване после подписания договора о прекращении огня в Нагорном Карабахе разгорелись протесты. Они проходят возле армянского парламента и привели к тому, что от рук демонстрантов пострадал его спикер Арарат Мирзоян. Протестующие выражают категорическое несогласие с условиями мирного договора между Арменией и Азербайджаном, который был подписан 9 ноября при участии России.

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