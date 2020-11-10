Турция поддержала трехстороннее соглашение по Карабаху

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым, что Анкара поддержала принятое заявление России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Эхо Москва».

«Турецкая сторона подержала принятое вчера тремя странами заявление, и также главы внешнеполитических ведомств России и Турции обменялись мнениями о дальнейших шагах, которые необходимо предпринять в данном случае», — подчеркнула она.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в карабахский регион. После подписания соответствующего документа в Ереване недовольные соглашением люди ворвались в здание правительства страны.

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