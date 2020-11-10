Пашинян: по делу о нападении на спикера парламента Армении есть задержанные
Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что по делу о нападении на спикера армянского парламента есть задержанные. Об этом он написал у себя в Facebook.
«В атаке на спикера НС Арарата Мирзояна уже двое арестованных», — говорится в сообщении.
Ранее люди, недовольные итогами соглашения, согласно которому часть земель отходит Азербайджану, ворвались в здание парламента Армении. Также протестующие вытащили из машины и избили спикера армянского парламента Арарата Мирзояна.
До этого стало известно, что главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе с 10 ноября.
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