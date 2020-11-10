Депутаты Госдумы ведут переговоры по содействию урегулированию в Карабахе

Депутат Госдумы продолжают активно вести переговоры с коллегами из Азербайджана и Армении для содействия урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, передает РИА «Новости».

По его словам, все, что было можно, российские парламентарии уже сделали.

«Мы активно ведем переговоры и с парламентариями и Армении, и Азербайджана для того, чтобы не было той эскалации, которая происходит. Для нас самое главное — чтобы был мир и благополучие», — отметил Водолацкий.

Российский депутат назвал происходящее в Армении после подписания трехстороннего соглашения по Карабаху всплеском эмоций от того, что «Армения проиграла». Он отметил, что по мнению Еревана, армянская сторона потеряла больше, потому что в рамках этого договора она остается на тех позициях, что были на момент заключения перемирия.

«Получается, что азербайджанские войска остаются на тех позициях, которые были вчера. Они считают, что это неправильно», — пояснил Водолацкий.

При этом он подчеркнул, что победителей нет ни в Армении, ни в Азербайджане, потому что у каждой из сторон есть погибшие

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в карабахский регион. После подписания соответствующего документа в Ереване недовольные соглашением люди ворвались в здание правительства страны.

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