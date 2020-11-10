В Ереване демонстранты призвали блок Пашиняна прийти в парламент

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Командир отряда добровольцев «Арабо» Манвел Егиазарян призвал депутатов блока премьер-министра республики Никола Пашиняна «Мой шаг» до полудня прийти в парламент и цивилизованным путем начать процесс дератификации трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Отмечается, что он гарантировал безопасность всех депутатов, которые прибудут в парламент. Егиазарян заявил, что в ином случае он найдет всех парламентариев, «даже если они убегут в Африку».

«Приходите и выполняйте свою работу. С вами ничего не произойдет», — сказал лидер «Арабо».

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в карабахский регион. После подписания соответствующего документа рано утром 10 ноября в Ереване недовольные соглашением люди ворвались в здание правительства страны.

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