МИД Турции поздравляет Азербайджан с подписанием соглашения о прекращении огня

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу поздравил Азербайджан с подписанием соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, назвав это «важной победой на фронте и за столом переговоров». Об этом он написал у себя в Twitter.

«Азербайджан добился важной победы на фронте и за столом переговоров. Я от всего сердца поздравляю его с этим успехом. Мы останемся одной нацией, одним сердцем с нашими азербайджанскими братьями», — говорится в сообщении.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе с 10 ноября.

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