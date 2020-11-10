Пашинян заявил, что в результате погрома из его резиденции вынесли компьютер и часы
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в результате ночного погрома недовольными соглашением по Нагорному Карабаху в его резиденции оттуда были украдены компьютер, часы и другие предметы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«В резиденции премьера украли компьютер, часы, парфюмерию, водительские права и другие предметы. Все этого, конечно, «во имя родины», — отметил Пашинян.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в карабахский регион. После подписания соответствующего документа рано утром 10 ноября в Ереване недовольные соглашением люди ворвались в здание правительства страны.
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