Пашинян заявил, что все зачинщики погромов в Ереване будут строго наказаны

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к народу заявил, что не было иного выхода, кроме подписания заявления по Нагорному Карабаху, передает Sputnik Армения.

«Мы должны понять, что наша армия сражалась против террористов, второй армии в НАТО и армии Азербайджана», — сказал Пашинян.

Он также заявил, что «встает на колени» перед родными погибших в Карабахе солдат.

Все зачинщики погромов в Ереване будут строго наказаны, добавил армянский премьер.

В Ереване начались протесты после принятия главами России, Армении и Азербайджана совместного заявления о прекращении огня в Карабахе с 10 ноября. По данным СМИ, в центре Еревана собралось несколько тысяч человек. Протестующие устроили погром в зданиях парламента и правительства страны. Был избит спикер парламента Арарат Мирзоян.

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