Штаб Трампа исходит из того, что итоги выборов еще не подведены

Предвыборный штаб действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа исходит из того, что итоги прошедших выборов главы государства еще не подведены. Об этом заявил юрисконсульт штаба Мэтт Морган. Его слова передает ТАСС.

«Выборы не завершены. Подсчет и сбор бюллетеней по всей стране продолжаются», — сказал он.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

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