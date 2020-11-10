Демонстранты устроили погром в здании парламента в Ереване

Протестующие в Ереване устроили погром в здании парламента страны, сообщает РИА «Новости».

Протесты начались на фоне заявления премьера Армении Никола Пашиняна о мирном соглашении по Нагорному Карабаху.

После этого участники стихийного митинга собрались на площади перед зданием правительства Армении. Часть людей ворвалась в здание парламента. На кадрах, которые транслирует местное телевидение, видно, как люди внутри здания бьют стекла и ломают технику в залах.

Как пишет Sputnik.Армения, протестующие также заняли кабинет Пашиняна. Охрана не оказала им сопротивления.

Часть протестующих, по данным СМИ, направилась к резиденции премьера Армении.

Ранее стало известно, что главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе с 10 ноября.