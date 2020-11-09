Украина предложит подготовить новый документ для урегулирования в Донбассе

Украина предложит подготовить новый документ для урегулирования конфликта в Донбассе, заявил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в интервью Klymenko Time.

«Я думаю, что Украина должна — и мы будем предлагать это — подготовить проект нового документа <...> и предлагать странам обсуждать, идти дальше», — заявил глава делегации.

Документ будет связан с Будапештским меморандумом, гарантирующим территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины, он будет вынесен на обсуждение среди других стран, отметил Кравчук.

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