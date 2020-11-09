США расширили санкции по Сирии

Министерство финансов США расширил санкционный список по Сирии, сообщается на сайте ведомства.

В список добавлены 12 физических лиц и 11 организаций, в том числе сирийское министерство нефти и силы национальной обороны Сирии.

Вступивший в силу 1 июня «Закон Цезаря», или «Акт о защите гражданского населения Сирии», дает Вашингтону право вводить ограничения в отношении организаций или конкретных лиц, которые оказывают косвенную или прямую поддержку правительству Сирии.

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